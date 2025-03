Lombardia

MILANO – “Le Regioni devono essere più ascoltate e più forti nel dibattito europeo”. Un concetto pienamente condiviso dal presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, e dal professor Enrico Letta ieri a Palazzo Lombardia di Milano in veste di presidente dell’Istituto Jacques Delors per illustrare i contenuti dell’ ‘High-Level Report’ sul Mercato Unico europeo. Il documento, intitolato ‘Much more than a Market – Speed, Security, Solidarity’, analizza lo stato attuale del Mercato Unico europeo e propone una serie di riforme per adattarlo alle sfide contemporanee. All’appuntamento erano presenti i rappresentanti dei Quattro Motori d’Europa con i vertici dei governi regionali del Baden-Württemberg, della Catalogna e dell’Auvergne-Rhône-Alpes, oltre che della Lombardia. Al tavolo anche il vicepresidente di Regione Lombardia Marco Alparone e il sottosegretario alle Relazioni internazionali Raffaele Cattaneo.

Fontana: rendere il mercato unico più rapido, sicuro e solidale – “Il report presentato del professor Letta – ha detto il presidente Fontana – rappresenta un punto di riflessione importante con una visione chiara e propositiva. Il documento analizza le sfide che l’Europa deve affrontare per rendere il mercato unico più rapido, sicuro e solidale. Una proposta che tocca da vicino le Regioni dei Quattro Motori, territori che già eccellono in ogni settore e che possono trarre enorme beneficio da un mercato unico più integrato e dinamico”.

Fontana: Regioni sempre più protagoniste in Europa – “Dalla digitalizzazione alla transizione ecologica, dalla sicurezza economica alla competitività internazionale, i temi affrontati in questo report – ha concluso il governatore della Lombardia – sono cruciali per il futuro delle nostre Regioni. Siamo quindi pronti ad ascoltare e discutere insieme le proposte avanzate, con la volontà di contribuire attivamente alla costruzione di un’Europa più forte e coesa, di cui le quattro Regioni vogliono essere sempre più protagoniste”.

Letta: le Regioni devono essere più ascoltate – “Abbiamo avuto una discussione molto interessante – ha affermato Letta – perché il futuro della competitività europea e l’integrazione del mercato unico passa attraverso un protagonismo delle regioni diverso rispetto a come è avvenuto fino ad oggi. Questo vale per il futuro dei fondi di coesione, vale per il tema della ‘quinta libertà’, quindi la questione dell’innovazione e di come portare l’innovazione su tutti i territori. Questo passa attraverso la questione dei servizi di interesse generale che non possono essere concentrati solo nei centri. C’è una discussione in corso e c’è bisogno di far sì che questa discussione sia positiva. Però il vero problema è che le regioni devono essere più ascoltate nel dibattito europeo.

