Saronnese

GERENZANO – Cinquant’anni di storia, innovazione e crescita: un traguardo importante per lo stabilimento produttivo di Weg Automation Europe, che celebra il suo anniversario con un evento speciale. Il prossimo sabato 15 marzo, dalle 10:30 alle 16:30, l’azienda aprirà le porte con una open house dedicata a dipendenti, ex colleghi, istituzioni e amici per condividere insieme questo momento significativo.

“Abbiamo deciso di festeggiare questo successo imprenditoriale con una speciale open house insieme ai nostri collaboratori, alle famiglie e agli amici” afferma la direzione di WEG Automation Europe.

Lo stabilimento di Gerenzano, fondato nel 1975 come Siei Peterlongo, è passato nel 2003 a Gefran Spa e successivamente acquisito dalla multinazionale Weg, con casa madre in Brasile. Oggi l’azienda è un punto di riferimento nel settore industriale e ascensoristico, con una forte specializzazione nella produzione di inverter e convertitori a bassa tensione per il controllo di motori a corrente alternata e continua.

“Il nostro stabilimento di produzione di Gerenzano è specializzato in inverter e convertitori a bassa tensione. Qui vengono progettati, industrializzati e prodotti dispositivi all’avanguardia, garantendo qualità e affidabilità eccezionali” spiegano dall’azienda.

L’efficienza produttiva di Weg Automation Europe si basa su una catena completamente integrata, dal trattamento delle materie prime fino al prodotto finale. “Il flusso di produzione integra tecnologie avanzate, a partire dalla produzione di schede elettroniche su linee Smt automatizzate, seguite da assemblaggio, collaudo, ispezione e imballaggio. Questo controllo completo del processo produttivo garantisce prodotti di alta qualità che si distinguono nel mercato globale” sottolineano dall’azienda.

Weg Automation Europe opera in due settori principali: quello industriale e quello degli ascensori. “Nel settore industriale, le nostre soluzioni alimentano macchinari per la lavorazione della plastica e della gomma, lavorazioni metalliche, produzione della carta e attività minerarie. Nel settore degli ascensori, vantiamo 25 anni di esperienza globale con inverter specializzati, efficienti e compatti, ideali per edifici di ogni dimensione”.

Per celebrare questo mezzo secolo di attività, sabato 15 marzo alle 11 la direzione incontrerà le istituzioni, mentre durante tutta la giornata i visitatori potranno partecipare a visite guidate dello stabilimento e conoscere da vicino le tecnologie e i processi produttivi di Weg Automation Europe. “Siamo lieti di invitare tutti i dipendenti e le loro famiglie, gli ex colleghi, le istituzioni e tutti gli amici che desiderano condividere con noi un momento di incontro e di festa” conclude la direzione.

L’evento si terrà nella sede di Weg Automation Europe srl in via Giosuè Carducci 24 a Gerenzano.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti