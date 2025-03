Città

SARONNO – Tra le notizie più lette di ieri, martedì 11 marzo, spicca la caduta di una megacriometeora a Cogliate, fino agli sviluppi delle prossime elezioni comunali di Saronno.

Durante un servizio di “Striscia la notizia” nei boschi di Gerenzano, un collaboratore di Vittorio Brumotti è stato minacciato con un machete da uno spacciatore mentre documentava l’attività illecita nella zona. Fortunatamente, non ci sono stati feriti gravi.

A Cogliate, un raro fenomeno atmosferico ha destato preoccupazione: una megacriometeora, un blocco di ghiaccio di circa mezzo chilo, è precipitata dal cielo sereno, frantumandosi al suolo senza causare feriti.

A Saronno, la scorsa notte, un blackout ha interessato la zona sud della città, lasciando al buio la stazione ferroviaria periferica e causando disagi ai pendolari.

A Saronno, due cittadini tunisini sono stati arrestati dai carabinieri mentre tentavano di rubare il registratore di cassa da un bar del centro. L’intervento tempestivo è stato reso possibile dalla segnalazione di alcuni passanti.

In vista delle prossime elezioni comunali, il Partito Democratico di Saronno ha scelto Ilaria Pagani, ex assessore ai servizi sociali, come candidata sindaco. Sono in corso trattative per definire la coalizione di centrosinistra che la sosterrà.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti