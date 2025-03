news

Sembra non lasciarsi influenzare dalle critiche il presidente salvadoregno Nayib Bukele. Infatti, nonostante le pressioni del Fondo Monetario Internazionale (FMI), che ha erogato a El Salvador un prestito di circa 1,4 miliardi di dollari, affinché interrompesse la politica pro-crypto adottata dal paese centroamericano, la sua risposta non è stata quella attesa.

Sebbene El Salvador abbia effettivamente abrogato alcune normative, come indicato dall’FMI nelle sue raccomandazioni più ampie, altre indicazioni sono state volutamente ignorate.

Bukele ha infatti dichiarato che continuerà ad acquistare Bitcoin, soprattutto in questa fase storica, dopo aver superato il bear market, periodo in cui le sue scelte erano oggetto di critiche.

Nonostante le pressioni dell’FMI, infatti, El Salvador ha acquistato 13 Bitcoin nel mese di marzo, portando la sua riserva complessiva a 6.105 Bitcoin (pari a circa 500 milioni di dollari).

Si tratta di una scelta indubbiamente coerente con la sua politica economica in materia di asset digitali, ma sicuramente controversa, considerando che sta sfidando l’ente che, di fatto, garantisce la stabilità economica del paese.

Tutti i Bitcoin detenuti dal governo latinoamericano coprirebbero appena un terzo del prestito ricevuto dall’IMF, e al massimo solo la metà se il prezzo del BTC raggiungesse i suoi massimi storici.

La domanda quindi è: fino a che punto vale la pena mantenere questo ostentato attaccamento a Bitcoin rispetto ai finanziamenti che sono necessari per mantenere il paese a galla dal punto di vista finanziario?

Va detto che la politica pro-crypto di Bukele ha attirato nel paese importanti realtà come Tether e Bitfinex, che hanno trasferito la loro sede principale a El Salvador, apportando evidenti vantaggi economici.

Tuttavia, in un settore che storicamente cerca di minimizzare il carico fiscale, risulta difficile stimare con precisione quale sia il reale ritorno economico derivante dall’ospitalità concessa a queste aziende.

Bitcoin potrebbe rappresentare il futuro per El Salvador e per l’economia globale, ma occorre valutare attentamente i rischi legati a questa prospettiva. Se nella ricerca di un futuro basato su Bitcoin si sacrifica il presente di un paese che dipende in modo critico dai prestiti dell’FMI, allora la strategia adottata potrebbe presentare delle criticità strutturali che non possono essere certo sottovalutate.

