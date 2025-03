Saronnese

ORIGGIO – Sabato 15 marzo alle 17, si inaugura, negli spazi della villa Borletti di Origgio, la mostra Uno sguardo a Oriente, che rimarrà aperta il sabato e la domenica dal 16 al 23 marzo. Dopo molte mostre dedicate all’arte italiana, soprattutto moderna e contemporanea, è finalmente arrivata l’occasione di uscire e non di poco, dai confini nazionali.

E’ con grande piacere che, questa volta, gli Amici di Villa Borletti Aps offrono le sale della Villa ad alcuni artisti che vengono da una terra molto lontana, il Giappone, portatrice di una cultura che certamente ha caratteristiche temporali simili a quelle comunamente

denominate occidentali. Arte e cultura, in tutte le loro forme espressive, sono portatrici di valori superiori alle singolarità geografiche e, nelle loro molteplici forme (pittura, scultura, musica, poesia, prosa, teatro, canto ed ogni altra similare) rappresentano valori universali, immediatamente intelligibili, anche se quelle scritte necessitano di traduzione.

Le opere presentate in questa mostra, essendo espressione di arte figurativa in senso lato, non hanno bisogno di nessun intermediario e sono subito comprensibili. Le sculture e i disegni esposti, pur utilizzando talvolta forme che non ci sono subito familiari, ad una più attenda osservazione, si esprimono in volumi e colori che ci emozionano esattamente come quelli che siamo abituati e vedere usualmente. Siamo convinti che le opere degli artisti giapponesi, che avrete l’occasione di ammirare dal vivo, vi faranno riflettere sulla espressione secondo cui l’arte non conosce confini e che accomuna e avvicina i popoli, creando legami in cui le parole “pace” e “guerra” non esistono perché in questo mondo in cui chi lavora esprime la sua anima sono letteralmente sconosciute.

