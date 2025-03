Cronaca

SARONNO / ORIGGIO – Intervento dell’ambulanza ieri nei pressi della stazione ferroviaria di “Saronno centro” in piazza Cadorna per soccorrere una ragazza di 18 anni vittima di un malore: la giovane è stata trasportata all’ospedale cittadino per le cure del caso, in condizioni comunque non preoccupanti. E’ successo nel pomeriggio alle 18.15.

Alle 5.45 di ieri invece incidente stradale, che ha creato momenti di apprensione, in via Di Vittorio a Origgio, per un pedone investito: al loro arrivo i mezzi di soccorso ovvero i carabinieri della Compagnia di Saronno con l’auto-infermieristica e l’ambulanza della Croce azzurra di Caronno Pertusella hanno prestato assistenza a due uomini, di 44 e 48 anni, ma per nessuno si è rivelato necessario il trasporto in ospedale.

(foto archivio)

12032025