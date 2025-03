Altre news

SARONNO – Oggi, secondo le previsioni di 3B meteo, il cielo sarà molto nuvoloso o coperto con deboli piogge persistenti per l’intera giornata. Sono previsti accumuli di pioggia fino a 19mm. Le temperature si manterranno su valori compresi tra una minima di 8°C e una massima di 12°C. I venti soffieranno moderati da Nord al mattino, per poi attenuarsi e disporsi da Est-Sudest nel pomeriggio. È stata emessa un’allerta meteo per pioggia.

Nel Tradatese e nelle Groane, il maltempo sarà simile a quello di Saronno, con precipitazioni continue per tutta la giornata. A Tradate si prevedono accumuli di pioggia fino a 21mm e temperature comprese tra 7°C e 10°C. A Lazzate le precipitazioni raggiungeranno i 20mm, con temperature minime di 7°C e massime di 11°C. In entrambe le aree i venti saranno moderati al mattino da Nord, con un indebolimento nel pomeriggio.

In Lombardia, la giornata sarà caratterizzata da un diffuso maltempo, con piogge e rovesci su gran parte della regione. Le precipitazioni saranno più intense al mattino, in attenuazione solo parziale nel pomeriggio. Sulle zone alpine e prealpine sono attese nevicate a quote superiori ai 1500 metri.

