Cronaca

SARONNO – Caratteri cubitali, vernice bianca e come sfondo l’asfalto dell’ingresso del liceo GB Grassi. L’altra notte ignoti hanno realizzato un maxi graffito contro la guerra.

Lo slogan non è una novità per Saronno visto che negli ultimi mesi è già comparso sui muri cittadini sotto forma di scritte e di conclusione di volantini per la pace. Tutto dallo slogan “Contro la guerra e chi la produce” al lettering fanno pensare ad un blitz degli anarchici cittadini ma non è arrivata ancora nessuna rivendicazione.

In passato gli anarchici avevano già realizzato scritte davanti all’ingresso del liceo e non erano stati gli unici. C’era anche stato il caso di una scritta con vernice rossa dai toni decisamente goliardici.

Ovviamente dell’accaduto è stata informata la polizia locale che ha avviato gli accertamenti del caso.

