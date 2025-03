Città

SARONNO – Fermo sotto un’auto in sosta da almeno tre giorni, il gatto avvistato in piazza Repubblica, di fronte al municipio di Saronno, è ora nelle cure del gattile Protezione animali di Legnano. Al momento, con un post su Facebook, il gattile di Legnano cerca i suoi proprietari.

A parte lo spavento, il gatto è in buone condizioni: si tratta di un gattone dal pelo corto, bianco e arancione, maschio. E’ dal carattere molto buono e non risulta essere microchippato. Attualmente si trova in gattile a Legnano, in via Don Milani 24, dove è stato chiamato Giuliano.

Chiunque dovesse riconoscerlo, può chiedere informazioni alla volontaria Nadia, che risponde al numero 3397123898.

(in foto: il gatto trovato in piazza Repubblica)

