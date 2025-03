Città

SARONNO – “I comportamenti scorretti saranno sanzionati” è il testo in un quadratino azzurro uno dei passeggi focali della nuova campagna di sensibilizzazione dei proprietari di cani per lasciare la città pulita dopo la passeggiata coi i propri amici a 4 zampe.

L’iniziativa si svolge con affissioni e con un post sui social è stata lanciata dal Comune di Saronno e da Amsa con l’obiettivo di realizzare campagna di sensibilizzazione per promuovere il rispetto delle normative sulle deiezioni canine: “Lo scopo è ricordare a tutti che piccoli gesti fanno la differenza”. E non solo come spiega il post sui social: “L’utilizzo dei sacchetti da gettare nei cestini portarifiuti e dell’acqua per il lavaggio delle superfici sono prescritti dal regolamento di igiene urbana e il suo mancato rispetto comporta sanzioni a carico dei trasgressori”.

Si tratta di un problema di cui in città si è parlato molto anche in passato quando sono stati realizzati anche dei controlli ad hoc con personale in borghese e ovviamente multe ai padroni che non rispettavano le regole. Del resto lamentele da parte dei residenti non mancano e anche “soluzioni” di sensibilizzazione fai da te con cartelli più o meno creativi e a volte anche minacciosi.

