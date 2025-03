Solaro

SOLARO – Si terrà il 14 marzo, alle 20:30, il congresso comunale di Forza Italia Solaro, un appuntamento dedicato alla discussione delle prospettive politiche locali e alle adesioni al partito.

L’evento avrà luogo nella Villa Comunale, in via Mazzini 60. La serata sarà un’occasione per confrontarsi sulle iniziative future del movimento politico e per rafforzare il legame con la comunità locale.

Lo slogan dell’incontro, “Insieme per il cambiamento”, richiama l’intento di promuovere nuove idee e strategie per il territorio. Al termine del congresso, sarà offerto ai partecipanti un buffet.

Per maggiori informazioni e adesioni, è possibile contattare il numero 334.1107427 o visitare il sito www.forzaitaliasolaro.com.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti