CARONNO PERTUSELLA / COGLIATE – Prosegue la serie di furti in appartamenti in tutta la zona. Per quanto concenre gli episodi degli ultimi giorni proprio ieri mattina si è registrato un tentativo di “intrusione” in un alloggio di via Volta a Cogliate, da parte di due malviventi che una volta scoperti se ne sono rapidamente andati in auto, facendo perdere le tracce. L’altra notte sempre a Cogliate anche un analogo fatto in via Montecatini.

Lo scorso fine settimana invece i “soliti ignoti” sono entrati in azione nella vicina Caronno Pertusella, prendendo di mira abitazioni in via Monte Nevoso: sarebbero riusciti ad entrare in tre case, da quantificare l’entità della refurtiva.

(foto: lavoro straordinario per le forze dell’ordine nella zona)

