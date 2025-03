iltra2

TRADATE – Prosegue il ciclo di incontri educativi organizzato dagli oratori di Tradate, Abbiate e Ceppine, con il patrocinio del Comune di Tradate. Domenica 16 marzo, alle 16, all’oratorio San Luigi di Tradate (via Alessandro Manzoni 17), si terrà un incontro dedicato ai genitori sul tema del bullismo e della tutela dei giovani.

L’evento, intitolato “Guardiani del futuro: come proteggere i nostri figli dal bullismo”, vedrà la partecipazione di Adriana Battaglia, ex dirigente scolastica, esperta di disagio giovanile e consigliera del Ministero dell’Istruzione, nonché presidente della commissione per il Bullismo e il Cyberbullismo.

L’incontro rientra nel programma “Educare oggi: è ancora possibile?”, con l’obiettivo di fornire strumenti concreti ai genitori per affrontare le problematiche legate alla violenza tra i giovani e all’uso consapevole delle nuove tecnologie.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti

(foto archivio: un precedente evento all’oratorio di Tradate)

12032025