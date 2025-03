Eventi

UBOLDO – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato dell’Avis Saronno in merito agli incontri con le scuole:

“In questi giorni i soci Avis hanno incontrato, come ormai avviene da decenni, i ragazzi delle quinte elementari nel momento in cui viene insegnato loro l’apparato circolatorio. Negli incontri, oltre a spiegare l’importanza del sangue, la sua composizione e la storia dell’Avis, ci si è concentrati sulla necessità del gesto del dono gratuito volontario ed anonimo. Al termine della visita abbiamo chiesto a ciascuno di loro di produrre, su un biglietto augurale che sarà poi inviato ai futuri 18enni della nostra comunità, un disegno e un messaggio, interpretando con la propria sensibilità quanto percepito, per promuovere e invogliare i futuri maggiorenni ad aderire all’Avis. “Donare sangue è un gesto di solidarietà. Unisciti a noi e salva delle vite”. L’obiettivo della campagna è proprio quello di richiamare l’attenzione su quanto le donazioni volontarie rafforzino la solidarietà all’interno di ogni comunità. Altri appuntamenti con i ragazzi delle medie, riprendendo il discorso intrapreso alle elementari. Con loro, grazie alla collaborazione del dottor Lattuada, si è discusso della necessità della donazione gratuita, della solidarietà sottolineando il valore del gesto. In una società cosiddetta civile occorre farsi carico delle necessità di chi si trova in difficoltà, condividere l’atto gratuito come il dono del sangue è uno dei segni più nobili che l’uomo, o la donna, possa perpetrare. Si è cercato di gettare il seme della solidarietà nelle future generazioni. L’attenzione è stata alta e le domande pertinenti ed interessanti. Li aspettiamo alla maggiore età nella sede Avis, con l’augurio che siano tanti/e di loro. Un ringraziamento particolare a tutti gli insegnanti per la loro disponibilità”.

(foto dell’evento)

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti