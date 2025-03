iltra2

TRADATE – Martedì 18 marzo si terrà a Tradate un incontro dedicato alla sicurezza cibernetica, con un focus su preadolescenza e utilizzo consapevole della rete. L’evento, organizzato dalla scuola media Paolo VI – Istituto Lodovico Pavoni con il patrocinio del Comune di Tradate, vedrà la partecipazione della sezione operativa per la sicurezza cibernetica della Polizia di Stato di Varese.

L’appuntamento è fissato per le 20.30 al cinema “Paolo Grassi”, in via Bianchi 1. L’ingresso è gratuito fino a esaurimento posti. L’incontro è rivolto a tutti gli adulti, con particolare attenzione a genitori e operatori del Terzo Settore, per fornire strumenti utili a comprendere i rischi della rete e le strategie per proteggere i più giovani.

Nel pomeriggio dello stesso giorno, la sezione operativa terrà un intervento sullo stesso tema anche per gli studenti delle scuole secondarie di primo grado di Tradate.

(foto archivio)

13032025