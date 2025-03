Cronaca

VENEGONO SUPERIORE – Dalle 16.45 di questo pomeriggio i vigili del fuoco stanno intervenendo sul territorio del comune di Venegono Superiore in via Battisti per un grosso albero colpito da un fulmine.

Gli operatori dei pompieri tramite un’autoscala stanno valutando le condizioni di stabilità ed eventuale pericolosità. A fronte dell’accaduto, comunque, nessuno è rimasto ferito e non si segnalano danni materiali. I vigili del fuoco stanno dunque compiendo tutti gli accertamenti necessari per garantire la sicurezza dei passanti verificando la stabilità della pianta e dei suoi grandi rami, in particolare quelli che si sporgono a ridosso della strada.

(foto: alcune immagini dell’intervento dei vigili del fuoco questo pomeriggio a Venegono Superiore. Un grosso albero è stato infatti colpito da un fulmine)

