Calcio

SARONNO – Calcio Eccellenza, si annunciano due partite in pochi giorni per le squadre impegnate in questo campionato ed anche i tifosi sono chiamati ad annotarsi le date. Nel weekend un turno-spezzatino, perchè alcune compagini hanno optato per l’anticipo a sabato 15, considerando che poi si giocherà anche mercoledì 19 marzo e dunque per garantirsi un giorni di riposo in più.

Ma andiamo con ordine ovvero partiamo dalle 27′ giornata, con gli incontri anticipati appunto a sabato: alle 15 si giocherà il derby locale Vergiatese-Sestese ed alle 20.30 Fbc Saronno-Mariano e Sedriano Meda. Per quanto concerne le altre gare in calendario, si terranno invece “regolarmente” domenica pomeriggio con inizio alle 14.30. Sono Caronnese-Cinisello, Legnano-Ispra, Rhodense-Base 96 Seveso, Robbio Libertas-Lentatese, Solbiatese-Casteggio; alle 15 è prevista Ardor Lazzate-Pavia.

Ci si sposta quindi all’anticipo in blocco della 34′ giornata, tutta prevista mercoledì 19 marzo con gare alle 20.30: Base 96 Seveso-Pavia, Cinisello-Casteggio, Legnano-Ardor Lazzate, Lentatese-Ispra, Mariano-Sestese, Meda-Solbiatese, Rhodense-Fbc Saronno, Robbio Libertas-Caronnese e Sedriano-Vergiatese.

(foto Andrea Elli: Fbc Saronno in azione di gioco)

13032025