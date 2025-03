Ceriano Laghetto

CERIANO LAGHETTO – “La sinistra cerianese con Occa sindaco, dopo 10 mesi di governo, alla prova dei fatti, ha scelto di metter le mani nelle tasche dei cerianesi per pagarsi i lauti stipendi, lievitati anzichè tagliati come avevan promesso. Un bilancio “esploso” sul fronte della spesa che ora i cittadini sono chiamati a ripianare con le tasse”. Lo dice la sezione cerianese della Lega.

Come ricorda il Carroccio, “il consiglio comunale, con i voti della sola maggioranza, ha deliberato di quadruplicare l’addizionale comunale all’Irpef che passa quindi dallo 0,2 allo 0,8. Un balzo del 400 per cento, tutto d’un botto. Ma perché lo definiamo “il grande inganno”? Perché Occa e i consiglieri Pd che han votato l’esorbitante aumento delle tasse sono gli stessi che a maggio, in campagna elettorale, ma anche a settembre in consiglio comunale, presentarono un programma in cui solennemente scrivevano “Più servizi con meno tasse”. Le “scuse” per questa “inversione a U” ovviamente si sprecano: “è colpa dei tagli del Governo”. Peccato che sono 20 anni che i Governi di qualsiasi colore politico tagliano le risorse, ad eccezion fatta del triennio “Covid 19” per ovvi motivi d’emergenza globale. Oppure dicono che “è per far ripartire il sociale”, peccato che da luglio avessero un cittadino italiano in estrema difficoltà che viveva sotto i loro occhi, nel bosco vicino al cimitero, in una tenda a -7° gradi senza che nessuno muovesse un dito. “E’ colpa di quelli di prima e di come ci hanno lasciato i conti”? Peccato che “quelli di prima” non solo avessero lasciato un bilancio in ordine, ma anche un cospicuo avanzo di bilancio “bruciato” in poche settimane dalla “Giunta dei migliori”. Lo hanno fatto, senza pudore: il grande inganno ordito ai danni dei cerianesi. Dalla fine del 2025, buste paga e pensioni più leggere, grazie a loro: non lo dimenticheremo! Intanto, cerianese paga e tàs!”

(foto archivio: consiglio comunale Ceriano Laghetto)

13032025