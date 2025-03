Città

SARONNO – La Croce rossa italiana, Comitato di Saronno, organizza una serie di giornate dedicate alla prevenzione e alla promozione di sani stili di vita, offrendo gratuitamente la rilevazione di alcuni parametri vitali come pressione arteriosa, saturazione dell’ossigeno e glicemia.

Il primo appuntamento è previsto per domenica 16 marzo in piazza Avis, dalle 8.30 alle 12.30. Gli incontri successivi si terranno in piazza Libertà, sempre dalle 8.30 alle 12.30, nelle seguenti date:

sabato 12 aprile

domenica 13 aprile

sabato 10 maggio

domenica 11 maggio

Durante gli eventi ci sarà anche la possibilità di ottenere consulto specialistico sul posto. L’iniziativa è gratuita ed è aperta a tutta la cittadinanza.

(foto: banchetto della Croce rossa in centro a Saronno in occasione di un precedente evento)

