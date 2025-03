Comasco

BREGNANO – Domenica 16 marzo alle 15 il Teatro Angelicum di Bregnano, in via Italia, ospiterà lo spettacolo teatrale con attori dal titolo “I Fantastici Pirati”. Un appuntamento pensato per grandi e piccoli, organizzato da “La fiaba” di Andrea Silvio Anzani, che propone un pomeriggio di intrattenimento all’insegna dell’avventura e del divertimento.

I biglietti per adulti e bambini hanno un costo di 10 euro ciascuno, ed è obbligatoria la prenotazione tramite WhatsApp, contattando Andrea al numero telefonico 3483432844.

L’appuntamento fa parte della stagione teatrale 2025 del Teatro Angelicum di Bregnano, che continua così a proporre iniziative rivolte alle famiglie del territorio ed agli appassionati di questa arte.

(foto archivio: un precedente appuntamento teatrale a cura di Andrea Silvio Anzani sempre nella zona)

13032025