Città

SARONNO – L’aveva annunciato e come ben sanno i saronnesi che negli ultimi giorni hanno ricevuto le chiamate l’ha fatto. Gianfranco Librandi imprenditore e leader de L’Italia c’è partito affiliato a Forza Italia che ha realizzato un sondaggio in vista delle imminenti elezioni amministrative.

L’aveva annunciato a ilSaronno appena arrivata la conferma dello scioglimento del consiglio comunale confermando il suo impegno per la città malgrado sia all’opera come vicecoordinatore regionale in Campagna. “Faremo dei sondaggi – aveva spiegato con la consueta determinazione – per mettere a disposizione dei cittadini dei candidati preparati e competenti ma che ovviamente siano apprezzati”. Un modo per ascoltare la città con indicazioni sui candidati ma anche sulle intenzioni di voto.

E nelle ultime settimane sono molti i saronnesi che spiegano di essere stati contattati per rispondere ad una serie di domande sulle imminenti elezioni che secondo le prime indiscrezioni di dovrebbero tenere domenica 25 maggio.

Riservatezza al momento sui dati e i risultati anche alla luce del delicato momento politico in corso con i tempi che stringono e la necessità di fare scelte definitive: “Sono dati su cui stiamo lavorando con una serie di incontri – conferma Librandi – posso dire che il centrodestra è forte e che i saronnesi hanno le idee molto chiare”.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti

Commenti