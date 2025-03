Città

SARONNO – “Sono stati giorni di intenso confronto, spesso non facile, e l’assemblea degli iscritti del Partito Democratico di Saronno si è espressa in merito alla proposta della candidatura a sindaco. La scelta si è orientata verso l’assessore uscente alle politiche sociali Ilaria Pagani, convinti che sia la persona migliore per guidare la nostra città nel prossimo futuro”.

E’ la nota ufficiale del Pd di Saronno che rompe il silenzio con la dichiarazione che tutti aspettavano da lunedì quando era trapelata la notizia.

“Questo momento è stato il primo passo verso una partecipazione ampia che coinvolga in prima battuta tutte le forze che condividono con noi valori e ideali, sia quelle esistenti sia quelle che si formeranno in futuro e in secondo luogo tutte le cittadine e i cittadini saronnesi. Siamo convinti che il dialogo e l’empatia e l’amore per la nostra città siano le chiavi per aprire al meglio questa nuova stagione politica”.

Commenti