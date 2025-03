iltra2

CASTIGLIONE OLONA – Library escape: da sabato 15 marzo la biblioteca civica di via Marconi a Castiglione Olona ospiterà una nuova sfida, una delle cinque proposte dal Sistema bibliotecario Valli dei Mulini. Si tratta di un gioco di logica che offrirà ai partecipanti l’opportunità di vivere un’avventura interattiva, mettendosi alla prova e scoprendo la biblioteca in modo originale e coinvolgente. Un’esperienza pensata per chi ama le sfide e vuole mettersi in gioco.

L’attività si ispira a un racconto immersivo: il professore di cura delle creature magiche ha bisogno di aiuto, perché un mostriciattolo è scappato e si è rifugiato tra gli scaffali della biblioteca. Ama i libri ed è determinato a trovare una nuova tana. Sarà compito dei partecipanti, nei panni di apprendisti maghi, riuscire a scovarlo utilizzando intuito e incantesimi.

L’Escape library è stata realizzata nell’ambito del progetto “BiblioLand – 101 cose da fare in biblioteca”, finanziato da Fondazione Cariplo e sviluppato in collaborazione con il game designer Andrea Ruggeri.

(foto: un precedente evento in biblioteca a Castiglione Olona)

