Cogliate

COGLIATE – Cogliate ha ottenuto il prestigioso riconoscimento del Premio Eloge 2025, che certifica la buona governance degli enti locali secondo i principi elaborati dal Consiglio d’Europa. Il premio, promosso da Aiccre (associazione italiana del consiglio dei comuni e delle regioni d’Europa) e dal consiglio d’Europa, rappresenta un importante marchio di qualità a livello nazionale ed europeo.

La cerimonia di premiazione si è svolta venerdì pomeriggio a Gorizia, presso l’aula magna dell’università di Trieste – Polo goriziano, alla presenza di circa 60 sindaci provenienti da 17 regioni italiane. A rappresentare il Comune di Cogliate era presente direttamente in sindaco Andrea Basilico.

“Questo riconoscimento è motivo di grande orgoglio per la nostra comunità – ha dichiarato il sindaco Andrea Basilico – Nonostante siamo una piccola realtà, con tutte le relative difficoltà gestionali, siamo riusciti ad eccellere nei principi di trasparenza e partecipazione.

I ringraziamenti per questo riconoscimento vanno a tutti i dipendenti, all’intera amministrazione comunale e ritengo anche a tutta la nostra comunità, perché la partecipazione oltre ad essere stimolata poi deve convertirsi in atti concreti e fortunatamente questo a Cogliate avviene”. Il programma Eloge, acronimo di European Label of Governance Excellence, valuta gli enti locali in base a dodici principi fondamentali.

Grazie a questa analisi, l’ente sarà in grado di attuare azioni mirate per rendere le procedure ancora più efficienti e migliorare i servizi per i cittadini, che è proprio l’obiettivo dell’amministrazione comunale.

“Il riconoscimento è stato dato a seguito di numerosi questionari compilati da dipendenti, amministratori e cittadinanza. E’ un ennesimo atto di trasparenza. Rimettere nelle mani della cittadinanza il giudizio sull’operato della macchina comunale, e, ricevere questo riscontro, equivale ad aver superato a pieni voti l’esame più difficile per conseguire una laurea .” – dichiara il sindaco.

Alla consegna del premio, giunti a complimentarsi con i Comuni, erano presenti il greco Konstantinos Koukas, Vp Congress, Eloge, membro del team di accreditamento, e Alfonso Zardi, già capo del dipartimento governance e istituzioni democratiche del consiglio d’Europa e presidente della piattaforma di valutazione Eloge Italia.

Con questo riconoscimento, il Comune di Cogliate conferma il proprio impegno nel perseguire una governance trasparente, efficiente e orientata al miglioramento continuo.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti