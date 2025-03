news

Bitcoin è sulla bocca di tutti, ma quanti lo possiedono davvero? Secondo un recente report della società di servizi finanziari River, nel 2025 solo il 4% della popolazione globale detiene Bitcoin, con un tasso del 14% negli Stati Uniti, mentre in Africa l’adozione è ancora limitata, attestandosi all’1,6%.

L’analisi suggerisce che l’adozione della principale criptovaluta sia più elevata nei paesi sviluppati rispetto a quelli in via di sviluppo. Complessivamente, secondo River, Bitcoin ha raggiunto solo il 3% del suo potenziale massimo di adozione, un dato che conferma come la sua diffusione su scala globale sia ancora nelle fasi iniziali.

Perché Bitcoin non è ancora adottato in massa?

Bitcoin si trova all’intersezione tra tecnologia e finanza, due settori complessi già se considerati singolarmente, ancor più se combinati. Uno dei principali ostacoli alla sua adozione di massa è la carenza di educazione finanziaria e tecnologica, mentre molte persone continuano a considerarlo una truffa o uno schema Ponzi, alimentando una diffidenza diffusa.

Un altro problema chiave è la sua elevata volatilità, che lo rende poco pratico come mezzo di scambio o riserva di valore per chi non vuole esporsi a oscillazioni di prezzo improvvise. Questo fenomeno è particolarmente evidente nei paesi in via di sviluppo, dove la stabilità finanziaria è già una sfida e molti preferiscono utilizzare stablecoin ancorate al dollaro statunitense piuttosto che esporsi alle fluttuazioni di Bitcoin.

Il mercato di Bitcoin non si basa solo sui singoli utenti, ma coinvolge anche governi, aziende e investitori istituzionali. River ha calcolato che attualmente Bitcoin ha solo l’1% del suo mercato totale disponibile in termini di partecipazione istituzionale. Se queste grandi entità aumentassero la loro esposizione a Bitcoin, l’adozione potrebbe accelerare notevolmente.

Negli ultimi anni, tuttavia, sono emersi segnali positivi. Pochi giorni fa, ad esempio, Bitcoin è stato adottato come riserva patrimoniale dal governo degli Stati Uniti, un passo che potrebbe facilitarne l’accettazione nel lungo periodo. Inoltre, sempre più aziende stanno iniziando a includerlo nei propri bilanci, contribuendo così a una maggiore stabilità e credibilità.

Quali opportunità per il futuro?

Se solo il 4% della popolazione possiede Bitcoin, significa che esiste ancora un ampio margine di crescita. Nei prossimi anni, diversi fattori potrebbero favorirne l’adozione:

Una maggiore regolamentazione potrebbe ridurre le incertezze e rendere Bitcoin più accessibile agli investitori tradizionali.

Lo sviluppo di strumenti di pagamento più semplici potrebbe facilitarne l’utilizzo quotidiano.

La crescente digitalizzazione dei servizi finanziari potrebbe spingere più persone a considerare Bitcoin come un’alternativa alle valute tradizionali.

Anche l’attenzione crescente da parte dei media e dei social network potrebbe contribuire a diffondere una maggiore consapevolezza su Bitcoin e il suo funzionamento, sfatando alcuni miti che ancora ne ostacolano l’adozione.

Bitcoin ha fatto molta strada dalla sua nascita, ma il percorso verso un’adozione di massa è ancora lungo. La combinazione di educazione, stabilità dei prezzi e partecipazione istituzionale potrebbe renderlo sempre più centrale nel panorama finanziario globale. Per ora, chi lo possiede appartiene a una minoranza, ma il futuro potrebbe riservare sorprese e opportunità inaspettate.

