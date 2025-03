Cronaca

LIMBIATE / CESANO MADERNO – Ciclista investito ieri alle 11.30 in corso Milano a Limbiate: sono stati i passanti a dare l’allarme e sul posto è accorsa una ambulanza della Croce rossa che ha prestato le prime cure ad una donna di 60 anni, quindi trasportata con l’autolettiga all’ospedale di Paderno Dugnano per tutti gli accertamenti del caso, le condizioni della paziente sono comunque apparse rassicuranti.

Sempre ieri, alle 9.35, incidente stradale anche a Cesano Maderno, in via Garibaldi dove si sono scontrate una automobile ed una motocicletta: sul posto è accorsa la polizia locale cesanese e l’ambulanza. E’ stato soccorso un ragazzo di 34 anni, che è stato trasferito all’ospedale di Desio con lesioni e contusioni varie ma non in pericolo di vita. Gli agenti della vigilanza urbana hanno avviato accertamenti sulla dinamica del sinistro.

(foto archivio: pattuglia della polizia locale in servizio sul territorio)

13032025