Città

SARONNO – Adesso è ufficiale: elezioni amministrative, in zona oltre che a Saronno anche a Desio, domenica 25 maggio (con seggi aperti dalle 7 alle 23) e lunedì 26 maggio dalle 7 alle 15; ed eventuale ballottaggio domenica 8 e lunedì 9 giugno in contemporanea con le votazioni per i referendum. Era la proposta che circolava da qualche giorno e che nelle scorse ore ha ricevuto il disco verde da parte del Consigli dei Ministri a Roma.

Per quanto concerne Saronno i seggi dovrebbero essere, come sempre, 38 suddivisi nei vari plessi scolastici fra centro e periferia uno all’ospedale di piazza Borella per i ricoverati. Gli aventi diritto al voto dovrebbero essere poco più di 30 mila.

Da definire gli schieramenti, per ora unica certezza la ricandidatura per la poltrona di sindaco di Novella Ciceroni per la lista civica Obiettivo Saronno, centrodestra e centrosinistra devono ancora decidere per le candidatura, oggi il Pd ha indicato come proprio candidato Ilaria Pagani chiedendo agli alleati di convergere sullo stesso nome.

13032025