SARONNO – Un grande momento di integrazione e condivisione. La grande partecipazione e le iscrizioni confermano il successo dell’iftar organizzato dal centro islamico di via Grieg sabato 15 marzo: l’evento ha raggiunto il tutto esaurito con un numero record di 1050 partecipanti. “Anche quest’anno non avete deluso le nostre aspettative – ha comunicato il Centro Islamico, esprimendo gratitudine alla comunità per la massiccia adesione – Abbiamo chiuso le iscrizioni giorni fa, ma avete continuato a scriverci. Abbiamo atteso a confermare il sold out, sperando che il bel tempo ci permettesse di allestire anche all’esterno, ma purtroppo così non sarà.”

Liftar del centro islamico si conferma come uno dei momenti della vita cittadina a Saronno, un’occasione speciale di condivisione e dialogo che, ogni anno, in occasione del Ramadan, raccoglie centinaia di partecipanti tra cittadini, autorità e associazioni. Negli anni, è diventato un appuntamento simbolo dell’integrazione a Saronno, un’occasione per scoprire la cultura islamica attraverso un momento autentico: quello della tavola.

Il centro islamico ha espresso rammarico per coloro che non sono riusciti a trovare posto. Determinanti le previsioni meteo che non permetteranno di utilizzare gli spazi esterni alla struttura “Annunciamo ufficialmente che, arrivati a quota 1050 partecipanti, dobbiamo comunicare il tutto esaurito. Ci dispiace per tutti coloro che non sono riusciti a trovare posto; abbiamo fatto del nostro meglio e contiamo di vedervi nelle prossime edizioni dell’iftar”

Programma della serata

A partire dalle 17, il centro islamico di via Grieg 44 aprirà le sue porte per accogliere i visitatori con un ricco programma di attività: mostre, stand di degustazione, henné, calligrafia e tanto altro. Un’occasione unica per avvicinarsi alla tradizione islamica e vivere un’esperienza di incontro e conoscenza.

