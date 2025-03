Cronaca

SARONNO – Incidente ieri pomeriggio in viale Lazzaroni: coinvolto un uomo di 39 anni che viaggiava su un monopattino. Lo scontro è avvenuto intorno alle 17,45 lungo la strada provinciale 233, causando code e rallentamenti al traffico in entrata e in uscita dalla città.

Sul posto è intervenuta un’ambulanza della Croce rossa di Saronno, che dopo aver prestato i primi soccorsi ha trasportato il ferito all’ospedale di Garbagnate Milanese in codice verde, quindi con ferite lievi. In un primo momento soprattutto gli automobilisti che hanno dato l’allarme hanno temuto che l’uomo avesse riportato gravi ferite ma in realtà le ferite riportati non destano preoccupazione. Gli agenti della polizia locale hanno effettuato i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dello scontro e accertare eventuali responsabilità.

Le condizioni dell’uomo non destano preoccupazioni. Nel frattempo, la viabilità è tornata regolare in poco meno di un’ora. Indagini in corso da parte del comando della polizia locale per chiarire se la velocità del monopattino elettrico o una manovra errata possano aver contribuito a causare l’incidente.

(foto archivio)

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti