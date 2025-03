Cronaca

SARONNO – E’ amareggiata e arrabbiata Veronica la titolare del negozio di ortofrutta in piazza Unità d’Italia che stanotte, quella tra mercoledì e giovedì, è stata vittima di una spaccata seguita da un’effrazione. Tanti danni, tanto sconforto per un furto che arriva ad un mese di distanza dall’ultimo.

“Sono arrabbiata – spiega con determinazione – perchè lavorare in un’attività non è semplice. Sono i nostri sacrifici e il nostro impegno che ci fanno andare avanti ed è difficile. Due colpi come questi in un mese hanno costi importanti, danni diretti e indiretti che nessuno si merita di subire. Vorrei che gli autori fosse identificati e chiamati a pagare il loro conto alla giustizia. Ed invece a distanza di un mese invece di vedere fatta giustizia mi ritrovo con un nuovo furto e tanti tanti danni”.

Non è stato un blitz ma una lunga effrazione. I ladri, tre persone, sono entrati in azione alle 4. Hanno sfondato la vetrina con un piede di porco e sono entrati nel negozio. “Hanno svuotato la cassa hanno preso i soldi messo in disordine e fatto tanti danni. Sono rimasti qui per quasi un’ora possibile che nessuno si sia accorto di nulla? Nessun controllo? Nessuno che passava per strada?”.

A raccontare l’accaduto oltre al disordine e alla devastazione nel punto vendita anche le immagini della video sorveglianza già girate alle forze dell’ordine. La commerciante saronnese non si è certo arresa. “Oggi purtroppo non abbiamo potuto aprire – spiega – e quindi ai danni materiali si aggiunge anche il mancato incasso. Mi sono subito attivata per riparare tutto. Come si può pensare di andare avanti così? Siamo stanchi. Non c’è sicurezza di notte per i negozi. Non c’è sicurezza già il pomeriggio tardi per chi esce a fare acquisti”.

E conclude con amarezza: “Sono stanca perchè continuiamo a lavorare, a pagare spese e vediamo che il nostro lavoro che viene vanificato da queste persone. Ci sono tante difficoltà facciamo il nostro lavoro rispettiamo le regole e quando succedono queste cose e non c’è giustizia e soprattutto non c’è una soluzione ad un problema che si ripresenta”.

