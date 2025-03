Cronaca

SARONNO – E’ stata “accecata” nottetempo vittima di una razzia che ha creato non pochi problemi al proprietario e che ha fatto temere a tanti altri automobilisti un ritorno ad un passato di preoccupazioni.

Il riferimento va alla Bmw presa di mira l’altra notte, quella tra martedì 11 e mercoledì 12, al quartiere Aquilone. Ad accorgersi della razia i residenti più mattinieri che uscendo alle prime luci del mattino si sono accorti che qualcuno nella notte aveva rimosso i fari dell’auto in sosta.

Un lavoro certosino fatto con abilità in una zona residenziale ma con qualche auto di passaggio anche in orario notturno e quindi con il rischio di essere visti anche dalle finestra che però non ha fermato o scoraggiato i ladri. Al proprietario dell’auto non è rimasto altro da fare che contattare il meccanico per ordinare il pezzo di ricambio ed effettuare la riparazione.

Qualche anno fa i ladri di componenti di ricambio di Bmw e Mercedes avevano letteralmente depredato le auto di Saronno per recuperare diverse componenti dai fari ai cruscotti e il ricordo è talmente vivo tra le vittime che l’immagine dell’auto presa di mira ha letteralmente fatto il giro della città.

