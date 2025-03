news

BBVA, la seconda banca più importante, dopo Santander, per capitalizzazione in Spagna, ha ricevuto l’approvazione per offrire servizi crypto ai suoi clienti.

Più precisamente, la banca potrà effettuare trading sulle crypto Bitcoin, Ethereum e USDC, permettendo così ai suoi clienti di accedere direttamente a questi asset digitali.

Nell’app di BBVA verrà integrata, quindi, la possibilità di acquistare e vendere queste criptovalute, segnando un passo significativo verso una più ampia diffusione delle valute digitali.

Sebbene in Spagna fosse già possibile acquistare e vendere crypto tramite gli exchange classici, è evidente come l’ingresso di BBVA nel settore modifichi decisamente gli equilibri.

Le crypto disponibili sono solo tre (di fatto due, considerando che USDC è una stablecoin il cui prezzo rimane stabile), e probabilmente le commissioni saranno superiori rispetto a quelle degli exchange. Tuttavia, si tratta di un livello di servizio superiore.

BBVA è una banca di alto profilo con sede in Spagna, non un exchange registrato in una giurisdizione con regolamentazioni meno stringenti.

Va inoltre considerato che non tutti sono disposti ad aprire account su piattaforme poco conosciute, prive di garanzie concrete, anche se offrono commissioni più basse. L’ingresso di BBVA nel settore potrebbe, quindi, agevolare l’afflusso di nuovi capitali nel mondo delle crypto.

Si tratta di una svolta storica? Probabilmente no. È, piuttosto, un ulteriore passo verso la diffusione delle valute digitali tra un pubblico più ampio, non solo tra gli investitori istituzionali o più esperti.

Inoltre, questa iniziativa potrebbe generare ritorni significativi per BBVA, incentivando altre istituzioni finanziarie a entrare nel settore.

Tuttavia, questi primi segnali potrebbero anticipare una maggiore integrazione delle crypto nel panorama finanziario tradizionale. Se questo scenario dovesse concretizzarsi su larga scala, allora sì, gli equilibri del mercato subirebbero un impatto significativo, con un possibile aumento della capitalizzazione complessiva del settore.

Non resta pertanto che attendere e vedere quali altre istituzioni seguiranno questa strada, consapevoli che BBVA non sarà certo l’ultima realtà a interessarsi al settore crypto.

Best Wallet si allarga nel mercato dei wallet

Con le banche che iniziano a offrire servizi di acquisto e custodia di crypto, il numero di utenti che si avvicina a questo settore continua ad aumentare.

Un pubblico più ampio significa, infatti, una maggiore domanda di wallet crypto, strumenti essenziali per la custodia sicura degli asset digitali.

Dopo le problematiche che hanno coinvolto diversi exchange, tra cui Bybit e FTX, l’attenzione sui rischi di lasciare le proprie crypto su piattaforme centralizzate è aumentata. Su questi portali, infatti, pur essendo formalmente di proprietà degli utenti, le crypto rimangono sotto il controllo dell’exchange, che potrebbe gestirle in modo poco trasparente o essere vittima di attacchi hacker.

Per questo motivo, sempre più utenti si stanno orientando verso il settore dei wallet crypto non-custodial, in cui uno dei nomi più apprezzati in questo momento è certamente quello di Best Wallet.

Best Wallet è un wallet crypto di ultima generazione che introduce funzionalità innovative, come una carta di pagamento collegata al proprio saldo crypto e una sezione esclusiva per monitorare e acquistare le migliori prevendite crypto disponibili sul mercato.

Queste caratteristiche, poco comuni nel settore, stanno portando molti utenti a preferire questa piattaforma rispetto a competitor più noti, ma decisamente meno flessibili e versatili.

Nel frattempo, il token BEST nativo di Best Wallet, che offre sconti sulle commissioni e accesso anticipato alle nuove funzionalità della piattaforma, è attualmente protagonista di una prevendita di grande successo.

La ICO del token BEST infatti ha già raccolto circa 11 milioni di dollari di investimenti, segnale di un forte interesse da parte degli investitori.

Il prezzo del token è attualmente fissato a 0,0243 dollari nella fase di prevendita ed è previsto che aumenterà con l’avanzare delle fasi dell’ICO.

Per chi è interessato alle prospettive di crescita di questo progetto o ai servizi offerti da Best Wallet, valutare l’acquisto del token BEST in questa fase di prevendita potrebbe rappresentare un’opportunità estremamente promettente da cogliere al volo.

Recensioni fornite in maniera indipendente da un nostro partner nell’ambito di un accordo commerciale tra le due parti. Informazioni riservate a un pubblico maggiorenne.