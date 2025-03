Città

SARONNO/SARONNESE – Il territorio si anima con un fine settimana ricco di appuntamenti: dalla poesia al Museo della Ceramica, al concerto “Dicono di Bach”, passando per le visite guidate nella suggestiva chiesa di San Francesco, un occasione per scoprire un gioiello dell’arte a “Km 0”.

Venerdì 14 marzo

MILANO – Torna, nel capoluogo lombardo, la nuova edizione “Fà la cosa giusta!” la fiera italiana che parla di biologico, km0, moda critica, mobilità sostenibile, turismo responsabile. Informazione al sito internet www.falacosagiusta.org .

SARONNO – Alle 15, al museo della Ceramica G. Gianetti di via Carcano (in foto), si inaugura il percorso poetico in museo, inserito nella rassegna ‘GIORNI diVERSI – Festival della Poesia’. Un viaggio tra ceramiche, specchi e arte contemporanea, realizzato in collaborazione con Proloco e il Comune. Maggiori dettagli al sito internet www.museogianetti.it.

VARESE – Alle 20.30, al teatro di Varese di piazza della Repubblica, concerto con Fabio Concato. Prenotazioni e informazioni al sito internet www.teatrodivarese.com .

SARONNO – Alle 21, nella sede dell’associazione “Le Stanze della Musica” in via Padre Reina 14, concerto “Dicono di Bach” organizzato dalle associazioni culturali “Le Stanze della Musica”, “Culturalmente & Musicalmente” e “L’Isola che non c’è”, il gruppo ”GLI SPEZIALI“. Informazioni al sito www.lestanzedellamusica.org .

Sabato 15 e domenica 16 marzo

MILANO – Nella storica villa Necchi Campiglio di Via Mozart, torna la nuova edizione di “Soffio di Primavera” che celebra il fascino dei colori e dei profumi dei primi fiori della bella stagione. Informazioni al sito internet www.fondoambiente.it.

Sabato 15 marzo

SARONNO – Dalle 15.30 tornano le visite guidate all’antica chiesa di san Francesco. Le guide volontarie di Cantastorie saranno a disposizione per raccontare la storia e l’arte della chiesa storica della città, le eventuali offerte saranno destinate ai restauri degli affreschi e al progetto “ChieseAperte”. Informazioni al sito internet www.chieseapertesaronno.it.

SARONNO – Dalle 16, nella cornice di villa Gianetti in via Roma 20, Comune dedica una rassegna culturale dedicata al Cenacolo Vinciano. Ad aprire la il programma sarà la conferenza “Il Cenacolo di Leonardo” a cura del giornalista e scrittore Luca Frigerio.

LIMBIATE – Alle 21, al teatro comunale di via Valsugana 1, va in scena lo spettacolo “Tilt, esaurimento globale” di e con Debora Villa. Dettagli e informazioni al sito internet www.comune.limbiate.mb.it.

Domenica 16 marzo

SARONNO – Dalle 7.30 alle 16.30, torna ogni terza domenica del mese il mercatino del collezionismo & cose vecchie in piazza del Mercato.

MILANO – In pieno centro, lungo corso Vittorio Emanuele II è possibile visitare la mostra fotografica dedicata ad alcune campionesse italiane che hanno avuto successo in gara e nelle istituzioni sportive. La mostra rimarrà aperta fino al 25 marzo.