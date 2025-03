Cronaca

CERIANO LAGHETTO – Escalation di furti in abitazione: “Nessun quartiere è risparmiato: nel corso del tempo si sono registrati furti o tentativi di effrazione nelle vie Pellico, Strameda, Volta, De Amicis, Giotto, Buonarroti, San Damiano ed altre” ricordano dalla Lista Dante, che chiede all’Amministrazione comunale di intervenire: “Quali sono le ricette di sindaco e Giunta per la sicurezza? In 8 mesi, zero. I cittadini sono stati lasciati solo a organizzarsi l’autodifesa, con esempi positivi come le ronde virtuali del gruppo “Ceriano Sicura”, l’omonimo gruppo ufficiale comunale fu chiuso dal sindaco”.

Come ricordano dalla civica, “le forze dell’ordine, carabinieri e polizia locale su tutti, fanno il possibile e spesso anche di più, ma serve che l’Amministrazione comunale inizi a trattare il tema della sicurezza che ad oggi viene visto quasi come un “fastidio” di cui non parlare. Quanto ci vorrebbero le pattuglie di volontari Gst in un momento così difficile... peccato che anche quelle siano state messe da parte dall’attuale Giunta rossa”.

(foto: volontari del Gst sul territorio)

