Eventi

SARONNO – Il festival Giorni diVersi si apre con un’anteprima d’eccezione dedicata al dialogo tra poesia e arte ceramica. Sabato 15 marzo, alle 15, il museo della ceramica G. Gianetti ospiterà l’inaugurazione della mostra Oltre lo specchio. Incontri poetici e trasformazioni ceramiche, un percorso narrativo che intreccia le opere della collezione museale con versi di grandi autori.

L’esposizione accompagna il visitatore attraverso un viaggio tra ceramiche, specchi e parole, ponendo l’accento sullo specchio come metafora dell’altro e del sé. Ogni sala del museo offrirà una selezione di poesie che dialogano con le opere esposte, suggerendo nuove interpretazioni e prospettive. Questo percorso vuole stimolare una riflessione sulla trasformazione, sull’identità e sulla relazione con l’altro attraverso la poesia e l’arte visiva.

L’apertura ufficiale della mostra è prevista per domenica 16 marzo alle 17. L’esposizione sarà visitabile negli orari di apertura del museo: martedì e giovedì dalle 15 alle 18, e il sabato dalle 15 alle 19. L’ingresso è a pagamento, con possibilità di prenotazione per gruppi e visite su appuntamento in altri orari. Per maggiori informazioni e dettagli sulla prenotazione, è possibile consultare il sito ufficiale del museo: www.museogianetti.it.

Con Oltre lo specchio, il festival Giorni diVersi inaugura un viaggio poetico e artistico che invita il pubblico a esplorare il tema de L’Altro, stimolando un confronto profondo tra arte, poesia e identità.

(foto d’archivio)

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti

Commenti