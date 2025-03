Saronnese

GERENZANO – Una nota rivolta ai cittadini per rispondere alle preoccupazioni nate dopo il servizio di “Striscia la Notizia”: così il sindaco Stefania Castagnoli ha deciso di intervenire pubblicamente, affrontando il delicato tema dello spaccio di droga nei boschi del territorio. La prima cittadina ha voluto fare chiarezza dopo il clamore suscitato dal programma andato in onda lunedì 10 marzo.

Il servizio televisivo ha evidenziato la situazione critica nelle aree boschive locali, soffermandosi in particolare su un episodio allarmante: durante le riprese, un cameraman è stato minacciato dagli spacciatori “segno evidente della pericolosità ormai consolidata”.

La lettera sottolinea con preoccupazione che il fenomeno “non riguarda solo il nostro Comune, ma è purtroppo diffuso in tutta la nostra zona”, coinvolgendo in modo preoccupante diversi parchi e aree boschive, tra cui il Parco dei Mughetti, il Parco Pineta e il Parco del Rugareto. Secondo quanto espresso dal sindaco, il problema dello spaccio nei boschi rappresenta una criticità complessa e non più trascurabile, che “richiede necessariamente un intervento coordinato e incisivo” da parte di tutte le autorità competenti. L’Amministrazione comunale, da tempo consapevole della gravità della situazione, ha intensificato gli sforzi per richiamare l’attenzione delle istituzioni superiori, affinché si realizzino finalmente “interventi concreti, tempestivi, coordinati e risolutivi”.

Castagnoli spiega di aver rivolto un chiaro e diretto appello al Governo, chiedendo che vengano stanziate “maggiori risorse per le forze dell’ordine”, considerate fondamentali per aumentare i controlli sul territorio e prevenire nuove situazioni di pericolo. Contestualmente, l’Amministrazione chiede ai cittadini di fare la propria parte e di contribuire alla lotta contro lo spaccio collaborando “attivamente e responsabilmente, segnalando alle autorità qualsiasi situazione sospetta o attività illecita di cui siano testimoni”. Il messaggio si conclude con un monito: “La nostra comunità non può e non deve rassegnarsi a questa situazione, e l’Amministrazione Comunale continuerà a fare tutto il possibile per tutelare la sicurezza dei cittadini e ripristinare la legalità nelle zone interessate”.

