SARONNO – Tra le notizie più lette di ieri, giovedì 13 marzo, spiccano i temi legati alla sicurezza e alla politica locale.

Nuova spaccata ai danni di un negozio in centro. È la seconda volta in un mese e la titolare, esasperata, chiede maggiore sicurezza.

Tornano i furti di componenti di auto in via Petrarca, dove una BMW è stata presa di mira dai ladri. Il fenomeno, già segnalato in passato, continua a preoccupare i residenti della zona.

L’imprenditore Gianfranco Librandi anticipa i risultati di un sondaggio politico: secondo le sue dichiarazioni, i saronnesi avrebbero già le idee chiare, con il centrodestra in posizione di forza.

Il Partito Democratico punta su Ilaria Pagani come candidata sindaco. I dem la definiscono la persona giusta per guidare la città e annunciano un impegno per garantire un’ampia partecipazione alle elezioni.

Sono state ufficializzate le date delle elezioni comunali: il primo turno si terrà l’8 e 9 giugno, mentre il ballottaggio, se necessario, sarà il 23 e 24 giugno.

Preoccupazione per l’acqua del rubinetto, che alcuni cittadini segnalano come imbevibile a causa di un forte odore di cloro. Il comune ha avviato verifiche, mentre Alfa rassicura sulla sicurezza della fornitura.

