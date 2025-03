Limbiate

LIMBIATE – Dopo pochi mesi torna all’asta il complesso dell’ex luna park “Città Satellite” di Limbiate, noto anche come Greenland. L’area era stata assegnata provvisoriamente nel maggio scorso, ma l’acquirente non ha rispettato i tempi per concludere l’acquisto. La nuova asta si terrà il 22 maggio, con base fissata a 896 mila euro, offerta minima di 672 mila euro e rilanci da almeno 5 mila euro.

La struttura, realizzata negli anni Sessanta e da tempo non più operativa comprende 336 mila metri quadrati immersi nel verde del Parco delle Groane. Include terreni destinati a parco divertimenti e riserva naturale, fabbricati ad uso commerciale (bar, ristoranti, chioschi), una piccola chiesa, servizi e un laghetto artificiale per pesca sportiva. Attualmente il complesso versa in condizioni di forte degrado e necessita di rilevanti interventi di manutenzione.

