Cronaca

ROVELLO PORRO – E’ stato fissato sabato 15 marzo, alle 10 nella chiesa parrocchiale. il funerale di Loris Perin, il 67enne rovellese morto nel tragico incidente avvenuto nel sottopasso di via Vittorio Veneto, lo scorso 5 marzo.

L’incidente era avvenuto intorno alle 11 quando Perin, in sella alla propria bicicletta, si è scontrato con una donna di 64 anni che percorreva lo stesso sottopasso nei pressi della stazione ferroviaria. La ciclista, rimasta ferita in modo lieve a una gamba, era stata accompagnata in codice verde all’ospedale di Saronno. La dinamica precisa dello scontro non è ancora chiara ed è attualmente al vaglio della polizia locale che ha effettuato i rilievi sul posto.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti

(foto: Loris Perin, pensionato di Rovello Porro)

14032025