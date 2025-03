Città

SARONNO – È scattato un appello urgente per ritrovare Marzia, un cane meticcio di piccola taglia, dal pelo marrone e bianco, smarrita in via Radice, nella zona di cascina Ferrara. La cagnolina è molto spaventata e non si lascia avvicinare facilmente. I proprietari invitano chiunque la avvisti a non cercare di prenderla, rincorrerla o chiamarla, perché potrebbe fuggire ulteriormente, complicando le operazioni di recupero.

In caso di avvistamento, si chiede invece di contattare immediatamente i numeri 338 7007576 oppure 349 3407782, fornendo indicazioni precise sul luogo e sulla direzione di fuga.

L’appello è stato diffuso sui social network dai proprietari, che chiedono la massima collaborazione da parte della comunità saronnese per riportare a casa Marzia nel più breve tempo possibile.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti