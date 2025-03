Città

SARONNO – Oggi, venerdì 14 marzo, dalle 8.30 alle 18, via San Cristoforo a Saronno sarà interessata dalla chiusura temporanea nel tratto compreso tra vicolo Pozzetto e vicolo Scuole, per consentire lavori privati che sono relativi alla sistemazione di un immobile. Così, per garantire la sicurezza delle operazioni e dei cittadini, durante l’orario indicato potranno accedere al tratto interessato soltanto i residenti e nel caso ve ne sia la necessità, i mezzi di soccorso.

Si consiglia dunque agli automobilisti di utilizzare percorsi alternativi per tutta la durata del cantiere e di prestare attenzione alla segnaletica che sarà predisposta in loco, per facilitare la viabilità e ridurre eventuali disagi.

