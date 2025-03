Groane

SOLARO – Un riconoscimento per una carriera dedicata alla salute dei più piccoli. L’amministrazione comunale ha omaggiato il dottor Marco Volpi con una pergamena celebrativa in segno di gratitudine per il suo lungo impegno come medico pediatra a Solaro. Dopo decenni di attività, Volpi ha concluso la sua carriera con il raggiungimento della pensione.

Originario di Solaro, ha iniziato a esercitare nel 1987, diventando un punto di riferimento per numerose famiglie del territorio. Con passione, dedizione e una generosità che lo ha sempre contraddistinto, ha accompagnato la crescita di intere generazioni di bambini, guadagnandosi la stima e l’affetto della comunità.

L’omaggio dell’amministrazione comunale rappresenta un segno di riconoscenza per il suo operato e per l’impatto positivo che ha avuto sulla vita di tanti solaresi. Un gesto simbolico per ribadire che il suo contributo resterà nella memoria della città.

