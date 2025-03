news

Solaxy (SOLX), il primo layer 2 di Solana, è un progetto estremamente popolare e discusso negli ambienti crypto, avendo già raccolto quasi 26 milioni di dollari nella sua attuale prevendita.

Attualmente, il token SOLX è acquistabile al prezzo scontato di 0,00166 dollari, un valore che sembra destinato a crescere una volta lanciato sugli exchange e aperto al trading.

Considerate queste premesse, gli investitori si chiedono quale potrebbe essere il suo futuro una volta che sarà pienamente operativo e integrato nel mercato.

Per questo motivo, abbiamo individuato 5 ragioni per cui Solaxy potrebbe avere successo e diventare, grazie al suo enorme potenziale di crescita, una autentica gemma crypto del 2025.

Solana in crisi

La prima ragione che potrebbe favorire il successo di Solaxy è la crisi attuale di Solana, una blockchain che sta attraversando un momento difficile a causa della fuga di capitali.

Il proliferare di meme coin inconsistenti e di progetti truffaldini ha gettato una cattiva luce su Solana, che sta pagando il prezzo di un successo privo di solidi fondamentali.

Solaxy (SOLX) potrebbe rappresentare il progetto di qualità capace di ristabilire la fiducia degli investitori, fornendo a Solana un asset di valore con una utilità reale.

Per rafforzare la percezione di solidità agli occhi degli investitori, è fondamentale, infatti, migliorare la qualità e la sicurezza percepita dell’ecosistema, e Solaxy potrebbe essere un passo significativo in questa direzione.

La nomea di “Ethereum Killer”

Solana è sempre stata considerata un possibile “Ethereum killer”, ovvero il progetto che potrebbe, nel tempo, superare Ethereum in popolarità.

Si tratta senza dubbio di un obiettivo ambizioso, attribuitole dal mondo crypto, che dovrebbe fungere più da stimolo al miglioramento che da peso opprimente.

Con Solaxy, adottando una soluzione di scalabilità già implementata da Ethereum, Solana potrebbe avvicinarsi maggiormente alle dinamiche e all’immagine della blockchain fondata da Vitalik Buterin.

Solaxy è, quindi, il progetto che, più di ogni altro in questo momento, può rilanciare la narrativa su Solana, fornendole quella forza di mercato che sta cercando.

Leader di settore

Essendo il primo layer 2 di Solana, Solaxy non ha (almeno per ora) alcun concorrente diretto per l’attrazione dei migliori progetti.

Chiunque voglia sviluppare su un layer 2 di Solana dovrà necessariamente rivolgersi a Solaxy, conferendogli un notevole vantaggio strategico.

Anche quando arriveranno altri progetti di layer 2, questi potranno competere solo per ciò che Solaxy avrà lasciato loro. Tuttavia, non è solo questo il punto. Il vantaggio tecnico accumulato nel tempo da Solaxy sarà, infatti, estremamente difficile (se non quasi impossibile) da colmare in tempi ragionevolmente brevi.

Possibile trend

Nel mondo crypto, una novità di successo tende a diffondersi rapidamente, dando vita a nuovi trend e creando un effetto a catena.

Le mode e le tendenze nel settore crypto sono estremamente potenti, capaci di far decollare token privi di valore o interi segmenti di mercato.

Solaxy (SOLX) potrebbe essere il capostipite di un nuovo trend all’interno dell’ecosistema Solana, sviluppandosi nelle prossime settimane, mesi e anni fino a ridefinirne completamente il panorama.

Questa situazione potrebbe generare un’enorme spinta per il token $SOLX sul mercato, rendendolo il leader di questa nicchia in termini di valore e capitalizzazione.

Una prevendita stellare

Un ultimo aspetto da evidenziare sono le straordinarie performance registrate da Solaxy(SOLX) in fase di prevendita, che lo hanno portato fino a questo punto.

Riuscire a raccogliere quasi 26 milioni di dollari in un periodo così breve è un risultato eccezionale, difficilmente raggiunto da altre prevendite.

Si tratta di un chiaro segnale che il progetto ha già ottenuto un forte riconoscimento nel mondo crypto, conquistando un’attenzione significativa.

Questa popolarità difficilmente si affievolirà dopo il lancio sugli exchange del token SOLX, che anzi potrebbero attrarre l’afflusso di capitali tanto atteso.

Di conseguenza, in uno scenario simile, il prezzo del token potrebbe salire ben oltre il valore attuale, generando profitti significativi per chi avrà investito nelle prime fasi della prevendita di Solaxy.

Recensioni fornite in maniera indipendente da un nostro partner nell’ambito di un accordo commerciale tra le due parti. Informazioni riservate a un pubblico maggiorenne.