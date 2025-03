Politica

MILANO – “Lo sport rappresenta un pilastro fondamentale per il benessere delle nostre comunità e per la crescita delle nuove generazioni. Con questo finanziamento, vogliamo garantire alle diverse realtà sportive, dalle associazioni ai comitati federali, le risorse necessarie per proseguire le loro attività. Regione Lombardia continua a investire nello sport come strumento di aggregazione e crescita sociale. Le realtà aggregative sportive sono il cuore pulsante della pratica sportiva di base. Il nostro obiettivo è supportarle concretamente affinché possano continuare a offrire opportunità a bambini, ragazzi e adulti, promuovendo uno stile di vita sano e attivo. Con questo intervento, Regione Lombardia conferma il proprio sostegno alle associazioni sportive, pilastri fondamentali per la crescita dei giovani e la diffusione della cultura sportiva nel territorio. Grazie, quindi, a Regione e al sottosegretario con delega a Sport e giovani per queste risorse destinate alle comunità e, soprattutto, ai più giovani”.

Così Emanuele Monti, consigliere regionale della Lega, in merito alla delibera di giunta che stanzia 2 milioni di euro alle associazioni sportive dilettantistiche suddivisi tra 1,8 milioni di euro alle associazioni e società sportive iscritte al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, con una quota del 10% destinata alle discipline paralimpiche e 200.000 euro riservati ai Comitati e Delegazioni delle Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate ed Enti di Promozione sportiva riconosciuti dal Coni e dal Cip. Le domande di contributo potranno essere presentate attraverso la piattaforma regionale Bandi e Servizi (bandi.regione.lombardia.it).

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti