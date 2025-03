Città

CENTELLES (SPAGNA) – Prestazioni di alto livello per gli atleti saronnesi Silvia Fagioli e Giacomo Grego, protagonisti dell’eGP 2025, il campionato europeo a squadre di tiro con l’arco a cavallo, che si è svolto dal 7 al 9 marzo a Centelles, vicino Barcellona. I due saronnesi, insieme a Giorgio Antonelli di Rieti, hanno portato l’Italia alla vittoria nella prima tappa della competizione, dominando tutte e tre le giornate di gara nonostante il maltempo.

La competizione ha riunito 51 tra i migliori arcieri del continente, con atleti provenienti da Francia, Portogallo, Russia, Polonia, Turchia e dalle sei nazioni del gruppo B dell’eGP: Italia, Gran Bretagna, Spagna, Germania, Olanda e Svezia. Il torneo ha visto la netta affermazione del campione del mondo in carica Raphael Malet, che ha ottenuto il miglior punteggio nella categoria 3*, distanziando nettamente gli avversari.

Per l’Italia, il trionfo nella gara a squadre è arrivato grazie a un’ottima distribuzione delle prestazioni tra i tre azzurri. Fagioli, Grego e Antonelli hanno dimostrato solidità e continuità, imponendosi in ogni fase della competizione e superando avversari di alto livello. Sul podio, alle spalle degli italiani, si sono classificate Gran Bretagna e Spagna, con quest’ultima che ha sfruttato il fattore campo per ottenere un buon piazzamento.

Da segnalare anche la prova convincente della giovane promessa saronnese Sara Insinnamo, impegnata nella categoria junior della competizione individuale, disputata in concomitanza con il Gran Prix Europeo.

L’eGP 2025 proseguirà con la seconda e ultima tappa, in programma a giugno ad Alfiano Natta, in Piemonte. Sarà in quell’occasione che verrà assegnato il titolo continentale a squadre, con l’Italia che si presenterà da favorita grazie al successo ottenuto in Spagna.

