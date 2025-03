Altre news

SARONNO – Oggi, secondo le previsioni di 3B meteo, il tempo sarà marcatamente instabile. Al mattino sono attese piogge intense e rovesci temporaleschi, con accumuli fino a 29 mm. Dal pomeriggio le precipitazioni tenderanno ad attenuarsi, ma il cielo resterà molto nuvoloso.

Le temperature saranno comprese tra 8°C e 9°C, con venti deboli da Nord al mattino, in rotazione da Est nel pomeriggio. È attiva un’allerta meteo per pioggia, con rischio di accumuli significativi nelle ore mattutine.

In Lombardia, la giornata sarà caratterizzata da precipitazioni diffuse e rovesci temporaleschi, in particolare sulle pianure occidentali e sulle Prealpi. Nelle Orobie sono attese nevicate anche intense, mentre sulle Alpi Retiche la neve potrebbe cadere in modo più moderato per l’intera giornata.

Nel Tradatese e nelle Groane, il tempo sarà simile a Saronno ma con precipitazioni ancora più abbondanti. A Tradate, i rovesci mattutini saranno intensi, con un accumulo stimato di 32 mm di pioggia, mentre a Lazzate le piogge saranno più continue durante tutto il giorno, con un totale di 27 mm. Le temperature si manterranno tra 7°C e 9°C a seconda della località. Anche qui è stata emanata un’allerta meteo per pioggia.

Tutte le previsioni di oggi, domani e dei prossimi giorni sono disponibili nella sezione meteo.