UBOLDO – Riceviamo e pubblichiamo la nota congiunta di Uboldo al centro e Uboldo civica dal titolo “Sindaco “responsabile” cercasi” in merito al comparto commerciale e alla rotonda che sorgeranno l’area di via IV Novembre, ex SS527/via Legnano.

Il nostro Sindaco, di fronte alle obiezioni e alle critiche dei gruppi di minoranza, invece di spiegare le ragioni delle sue scelte continua a sollevare cortine fumogene e a eludere le questioni confondendo così i cittadini.

Nell’ultimo comunicato lascia quasi credere che la concessione alla costruzione del supermercato Tigros sulla Saronnese sia stato un atto obbligato.

Quanto sopra è smentito in modo inequivocabile dalla delibera da lui stesso fatta approvare (e riapprovare una seconda volta) in Consiglio Comunale nella quale, invece, si dice testualmente che la variante puntuale proposta riguarda:

“… la modifica della tipologia commerciale (aggiunta della tipologia alimentare) e la riduzione del vincolo di arretramento rispetto alla fascia stradale da 30 mt a 10 mt”

Questo dimostra che la costruzione del supermercato richiedeva necessariamente l’approvazione di una variante puntuale per potervi vendere anche generi alimentari esplicitamente esclusi dal vigente PGT.

Il Sindaco Clerici si smentisce da sé anche la seconda volta quando per giustificare le sue scelte richiama alcune disposizioni della cosiddetta Legge Bersani (D.lgs. 114/98), disposizioni che però si limitano solo a stabilire una classificazione delle strutture commerciali senza prevedere in alcun modo un automatico diritto del privato a modificare i vincoli merceologici che il Comune, attraverso il PGT ha istituito. Il Sindaco afferma che la Legge Bersani “prevede” la possibilità di realizzare supermercati, ma prevedere una possibilità non significa un obbligo! Anzi, nella stessa Legge è espressamente prevista la possibilità del diniego, come avrebbe dovuto fare l’Amministrazione di Uboldo sulla base dei vincoli del PGT. In sostanza, per autorizzare il supermercato era necessario che il Consiglio Comunale approvasse una variante puntuale al PGT, ed è proprio questo lo spazio di negoziazione che l’Amministrazione Comunale aveva per chiedere all’imprenditore privato delle contropartite nell’interesse della comunità uboldese, ed è proprio questo che rimproveriamo al Sindaco di non aver fatto.

Infine il Sindaco ci costringe a chiarire che la legge riserva alle Amministrazioni Comunali ampi poteri per decidere come, dove e quando destinare gli oneri di urbanizzazione; l’affermazione che devono essere destinati al fantomatico “comparto” è priva di ogni logica, come dire, per esempio, che per costruire una scuola in centro al paese si debbano usare solo gli oneri derivanti dalle costruzioni sorte nelle vie limitrofe e non anche quelli dei nuovi insediamenti più periferici! La realtà è che si vuole negare, contro ogni evidenza, che anche sulla destinazione degli oneri del TPL 1 (supermercato Tigros) l’Amministrazione comunale ha scelto di agevolare l’imprenditore privato investendo tutti gli oneri dovuti su una rotonda che oggi ha senso costruire solamente per consentire l’accesso al nuovo supermercato, come dichiarato dallo stesso proponente e ripetuto nella delibera approvata dal Consiglio Comunale.

Si tratta, come sempre, di scegliere che cosa fare per il bene della comunità e l’’Amministrazione Clerici non ha deciso in questo senso, scegliendo di:

1) approvare una variante puntuale al vigente PGT per consentire di costruire l’ennesimo supermercato alimentare che farà concorrenza agli esercizi commerciali del nostro paese;

2) rinunciare a chiedere le giuste compensazioni per la variante apportata su richiesta del privato;

3) investire tutti gli oneri di urbanizzazione dovuti dal privato per costruirgli la rotonda stradale utile praticamente solo a lui.

Il comunicato è stato sottoscritto dai consiglieri comunali Luca Azzarà, Sonia Petracca ed Ercole Galli della lista civica Uboldo Al Centro e da Claudio Pirotta e Davide Radrizzani della lista civica Uboldo Civica.

