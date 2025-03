iltra2

VENEGONO INFERIORE – A Venegono Inferiore è in partenza un corso gratuito dedicato a chi desidera entrare nel mondo della discografia e della promozione musicale. Il corso, organizzato da Connection Space e rivolto a partecipanti dai 18 anni in su, si articolerà in quattro appuntamenti serali. Gli incontri si terranno martedì 19 marzo, martedì 26 marzo, martedì 2 aprile e martedì 9 aprile 2025, sempre con inizio alle 20.30. La sede degli appuntamenti sarà alla Officina C@ffé, in via Mauceri 28 a Venegono Inferiore, eccetto l’incontro finale del 9 aprile che si svolgerà presso il Black Inside di Lonate Ceppino.

Durante il corso interverranno diversi professionisti del settore discografico, tra cui Valentina Mevoli (Shining Production), Federico Croci (Rude Records), Nina Selvini, Alice Cherubini (Astarte Agency) e Andrea Bonin (Big Up Factory), che condivideranno le proprie esperienze e competenze.

L’obiettivo degli incontri è far conoscere ai partecipanti tutti gli aspetti legati alla discografia, alla promozione di album e concerti e offrire concrete possibilità di contatto con il mondo della musica. Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare il numero 3929610911 oppure scrivere via email a [email protected].

