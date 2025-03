iltra2

VENEGONO INFERIORE – Oggi, venerdì 14 marzo, alle 20.30, la biblioteca civica “Valentino Doneda” di Venegono Inferiore ospiterà un incontro con l’autore Pierdante Piccioni. Lo scrittore presenterà il suo libro dal titolo “Io ricordo tutto”, scritto insieme a Pierangelo Sapegno e pubblicato da Marietti1820.

L’appuntamento offrirà al pubblico l’occasione di conoscere da vicino l’autore e approfondire i temi del suo romanzo, in un dialogo aperto con i partecipanti. Per ulteriori informazioni è possibile contattare la biblioteca telefonicamente al numero 0331856042 oppure via email all’indirizzo [email protected].

La biblioteca venegonese ha sede in via Mauceri 5: quello proposto è uno dei molti eventi, pensati sia per gli adulti che per i più giovani, che si svolgono nel corso dell’anno.

(foto archivio: un precedente evento alla biblioteca venegonese)

