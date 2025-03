Lo scorso 21 febbraio, l’exchange Bybit ha subito una grave violazione della sicurezza: un attacco hacker che ha portato al furto di circa 400.000 ETH, per un valore stimato di 1,5 miliardi di dollari.

Gli autori, identificati come il gruppo Lazarus della Corea del Nord, hanno sfruttato una vulnerabilità nei portafogli multi-firma dell’exchange, progettati per garantire un maggiore livello di sicurezza richiedendo più approvazioni per le transazioni. Tuttavia, gli hacker sono riusciti ad aggirare questa protezione.

Ben Zhou, CEO di Bybit, ha attivato misure d’emergenza per contenere i danni, raccogliendo fondi da altre società crypto per garantire la liquidità necessaria ai prelievi degli utenti. Tuttavia, la fiducia negli exchange centralizzati ha subito un duro colpo, come dimostrato dal calo degli ETH in staking su queste piattaforme: da 8.597.984 ETH a settembre 2024 a 8.024.288 ETH a febbraio 2025.

Questo evento ha ulteriormente rafforzato la necessità di alternative più sicure, come Best Wallet, una piattaforma di ultima generazione che garantisce agli utenti il pieno controllo delle chiavi private.

Best Wallet si sta rapidamente affermando come una delle soluzioni più avanzate per la gestione delle criptovalute. Nonostante la piattaforma sia stata lanciata circa un anno fa, ha già raggiunto oltre 500.000 utenti, con più di 250.000 attivi mensilmente, registrando una crescita del 50% mese dopo mese.

Uno degli aspetti più apprezzati di Best Wallet è la sua semplicità d’uso. Pensata anche per chi ha poca esperienza, la piattaforma offre un’interfaccia intuitiva e un sistema di gestione delle transazioni più veloce ed economico rispetto a soluzioni come MetaMask e Trust Wallet, grazie all’integrazione con oltre 200 protocolli DeFi e 20 bridge cross-chain.

Oltre a garantire un alto standard di sicurezza, Best Wallet offre diverse funzionalità avanzate. Il servizio di on-ramping, ad esempio, permette di convertire oltre 100 valute fiat in crypto a condizioni vantaggiose, con commissioni ridotte. Inoltre, il suo aggregatore di staking DeFi, alimentato dal token nativo $BEST, consente di ottenere rendimenti più elevati rispetto ad altre piattaforme.

Un’altra caratteristica chiave è la funzione di Project Screener “Upcoming Tokens”, una sezione esclusiva in cui vengono presentate agli utenti le migliori prevendite crypto del mercato e che ha già segnalato progetti di grande successo come Pepe Unchained ($PEPU) e CatSlap ($SLAP), con performance rispettivamente del 700% e 7.000%.

Anche in fasi di mercato ribassista, questa funzione continua a individuare opportunità promettenti, come BTC Bull Token ($BTCBULL), che permette di guadagnare Bitcoin veri passivamente, e Solaxy ($SOLX), la prima soluzione Layer-2 sviluppata su Solana.

Best Wallet non è solo un wallet, ma una piattaforma che potrebbe cambiare il modo in cui si gestiscono le criptovalute. Grazie all’integrazione di un DEX, gli utenti possono scambiare asset direttamente all’interno dell’app, senza la necessità di utilizzare exchange centralizzati, sfruttando un sistema che semplifica la gestione delle proprie crypto e riduce la dipendenza da terze parti.

Questa filosofia è in linea con la visione di Changpeng Zhao (CZ), ex CEO di Binance, che ha sempre sostenuto che gli exchange centralizzati dovrebbero essere utilizzati principalmente dai trader professionisti, mentre per le operazioni quotidiane le soluzioni di auto-custodia sono più sicure ed efficienti.

Per rendere l’uso delle crypto ancora più accessibile, Best Wallet sta inoltre sviluppando Best Card, una carta di pagamento che consentirà di effettuare acquisti direttamente in criptovalute. Questa iniziativa potrebbe beneficiare di partnership strategiche con aziende come MoonPay e Alchemy Pay, avvicinando ulteriormente il mondo delle criptovalute alla vita di tutti i giorni.

